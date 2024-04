Marcelo Melo e Alexander Zverev vão às semis em Monte Carlo

O brasileiro Marcelo Melo está na semifinal do torneio de duplas do Masters 1000 de Monte Carlo. Jogando ao lado do alemão Alexander Zverev, ele superou a dupla Fritz/Rune por 2 sets a 0, para se garantir no top-4 na França. A parceria voltará a jogar, neste sábado (13), contra Pavi?/Arévalo, valendo vaga para a grande final.

Melo e Zverev entraram no torneio como alternates e estrearam contra os argentinos Tomás Etcheverry/Francisco Cerúndolo, com vitória por 2 sets a 0 (6/4 e 7/6). Em seguida, a dupla enfrentou o estadunidense Rajeev Ram e o britânico Joe Salisbury e venceu mais uma vez por sets diretos, com parciais de 6/3 e 7/5, em 1h22min de partida.

No jogo desta sexta-feira, os adversários foram o estadunidense Taylor Fritz e o dinamarquês Holger Rune. Marcelo Melo e Alexander Zverev começaram quentes na partida e fecharam o primeiro set com parcial de 6/2. O segundo set, no entanto, foi mais equilibrado. As duas duplas foram confirmando seus saques até que no 11º game, Melo e Zverev venceram o serviço adversário e abriram 6/5. Na sequência, Fritz/Rune até conseguiram devolver a quebra e empatar a partida, mas perderam na definição de tie-break por 7 a 4.