Maestro e Agafuc decidem o Sul-Sudeste de futebol de cegos

Final definida! O Campeonato Regional Sul-Sudeste de futebol de cegos conheceu, nesta sexta-feira, as duas equipes finalistas da competição. O primeiro time classificado foi o Agafuc, que venceu o Unicep por 3 a 0. Depois, foi a vez do Maestro vencer o INV por 2 a 0 e se classificar à grande final do torneio.

Assim, a grande final será decidida entre os dois goleadores da competição. A Agafuc-RS (Associação Gaúcha de Futsal para Cegos) conta com Nonato, autor de dois dos três gols da equipe na semifinal contra a Unicep (União de Cegos Dom Pedro II). Por outro lado, o Maestro tem o craque Jefinho, que marcou um dos dois gols do time diante do INV (Instituto Nova Visão). Atualmente, Jefinho lidera a artilharia do campeonato, com seis ao todo - um à frente de Nonato.

Companheiros na Seleção Brasileira, que disputará os Jogos Paralímpicos de Paris 2024 em agosto, os dois goleadores protagonizarão terceiro encontro seguido valendo o título. Além disso, vale destacar que a Agafuc o único time ganhador do evento desde a sua criação, em 2018. Ao todo, são quatro campeonatos conquistados pela equipe: 2018, 2019, 2022 e 2023. Não houve edições nos anos de 2020 e 2021 por conta da pandemia. Anteriormente, de 2011 a 2017, havia um torneio apenas para o Sul e outro somente no Sudeste. A unificação veio na temporada seguinte.