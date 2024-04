Lorenzo Mion para no quadro de 64 na abertura do Mundial Júnior

Entre as mulheres, Gabriella Vianna e Livia Burberry foram as duas únicas a avançarem ao mata-mata, após duas vitórias e quatro derrotas nas poules. As duas encararam adversárias moldávias na estreia do mata-mata e acabaram derrotadas. Livia perdeu para Maria Cojocari por 15 a 8, enquanto Gabriella caiu diante de Adeline Senic por 15 a 14. Gabriella acabou em 93º lugar geral e Livia foi a 105ª.

Outros brasileiros

Outros quatro brasileiros, sendo dois homens e duas mulheres, não passaram das poules. No feminino, Valentina Basso teve um triunfo, enquanto Julia Grahl perdeu os seis jogos que fez. Elas terminaram em 125º e em 138º, respectivamente. No masculino, André Mura teve uma vitória, enquanto Pedro Nogueira perdeu todos os duelos que fez, ficando em 150º e em 164º.

Ao todo, o Brasil conta com 32 atletas no Mundial Cadete e Júnior de esgrima. Seis deles entrarão em ação neste sábado (13), a partir das 02h30 (horário de Brasília), nas disputas cadete do florete: Lívia Burberry, Valentina Basso, Julia Grahl, Pedro Nogueira, Guilherme Lobo e Pedro Pascuotti. A competição seguirá até 20 de abril.