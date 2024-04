João Fonseca cai nas quartas do Challenger de Madri

Fim da participação de João Fonseca no Challenger de Madri de tênis. A joia brasileira de 17 anos perdeu para o suíço Leandro Riedi por 2 sets a 0 (6/3 e 7/6 [4]), nesta sexta-feira (12), e caiu nas quartas de final do torneio espanhol. Com a campanha, ele deve ganhar pelo menos mais 15 posições no ranking mundial na próxima atualização, entrando no top-280.

Depois de derrotar o sétimo cabeça de chave nas oitavas de final, João Fonseca (292º) chegou com moral para enfrentar Riedi (167º). No entanto, foi surpreendido logo de cara com uma quebra imposta pelo suíço em seu primeiro game de saque. O brasileiro teve duas oportunidades de devolver o break logo na sequência, mas desperdiçou. Riedi seguiu a frente até fechar o primeiro set em 6/3.

Já na segunda parcial, Fonseca conseguiu confirmar seu primeiro game de serviço, mas não o segundo. Riedi quebrou o saque do brasileiro no terceiro game e saltou a frente do placar. Fonseca seguiu na partida e, depois de salvar três break points no sexto game, conseguiu devolver a quebra no sétimo, empatando em 4/4. Com o placar igualado, a disputa foi para o tie-break, onde Riedi venceu por 7-4.