Duplas brasileiras caem nas semifinais do Challenger de Madri

Não deu! As duplas brasileiras Romboli/Zormann e Demoliner/Luz disputaram, nesta sexta-feira (12), as semifinais do Challenger de Madri. Em chaves opostas, nenhuma delas conseguiu avançar na competição e a decisão não terá brasileiros. Fernando Romboli e Marcelo Zormann perderam diante do inlandês Harri Heliovaara e o britânico Henry Patten, por 2 a 0. Enquanto Marcelo Demoliner e Orlando Luz foram derrotados pelo argentino Guido Andreozzi e pelo mexicano Miguel Reyes-Varela, também por 2 sets a 0.

Os jogos

No primeiro confronto do dia Romboli e Zormann enfrentaram os cabeças de chave 4, o finlandês Harri Heliovaara e o britânico Henry Patten. A dupla brasileira até começou o jogo com dois break-points no primeiro game, mas não teve novas chances no primeiro set e perdeu após uma quebra no décimo e último game. Na sequência, os brasileiros tiveram dois serviços quebrados e apenas um game conquistado. Assim, revés por 2 a 0, com parciais de 6/4 e 6/1.

Apesar da derrota, a campanha no Challenger de Madri fez os tenistas do Brasil subirem no ranking mundial de duplas. Dessa forma, Fernando Romboli subiu do 88º para o 87º lugar e Marcelo Zormann garantiu a estreia no top 100, ficando entre a 96ª e a 97ª posição, dependendo dos resultados do fim de semana.