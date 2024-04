Copa do Mundo em Macau terá mais jogadores e inovações

Daqui a alguns dias começa a Copa do Mundo Individual de tênis de mesa em Macau, China. Com premiação total de 1 milhão de dólares, haverá disputas no masculino e no feminino entre os dias 15 e 21 de abril. E, entre as novidades que marcam o retorno do evento ao calendário (a última edição aconteceu em Weihai-2020), estão o maior número de participantes e o sistema de disputa na fase de grupos.

Formato da disputa

Com 48 jogadores em cada uma das chaves masculina e feminina, ou seja, um aumento dos 16 jogadores em edições anteriores de Copas do Mundo de tênis de mesa, a edição deste ano busca inovar. Na primeira fase, são 16 grupos com 3 atletas cada, que disputam no sistema round robin (todos contra todos). Detalhe: eles jogarão quatro sets, e os resultados podem ser 4-0, 3-1 ou 2-2. O melhor de cada grupo avança para a segunda fase, isto é, as oitavas de final. Um "mata-mata" em que as partidas serão disputadas em melhor de sete sets. Você pode conferir aqui o sistema de disputa.

Recordista

Fan Zhendong tem (mais) um grande desafio pela frente. Dono de quatro troféus de Copa do Mundo, ele divide o recorde de maior número de títulos na competição com Ma Lin (atual técnico da seleção feminina da China). Ou seja: uma quinta conquista em Macau poderia isolá-lo como recordista de títulos do torneio.