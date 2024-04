Brasil faz 3ª maior nota nos cinco arcos e avança à final em Sofia

O Brasil se classificou para a final dos cinco arcos na Copa do Mundo de Sofia de ginástica rítmica, na Bulgária, nesta sexta-feira (12). O conjunto formado por Duda Arakaki, Nicole Pircio, Victória Borges, Déborah Merado e Sofia Madeira marcou 35.850 pela bela apresentação e ficou em terceiro lugar na qualificatória, atrás somente de Israel e da Itália. A briga por medalhas acontecerá no domingo.

Mesmo sem contar com a presença da titular Bárbara Galvão, que sofreu uma lesão e não viajou com a equipe para a Bulgária, o conjunto brasileiro mostrou um bom desempenho na qualificatória. O time verde-amarelo fez uma série limpa ao som de "I Wanna Dance With Somebody", de Whitney Houston, e recebeu 35.850 de pontuação, sendo 20.100 de dificuldade, 8.150 de artístico e 7.500 de execução.

Com a nota, o Brasil ficou em terceiro lugar no quali, atrás de Israel, que liderou com 38.150, e da Itália, segunda colocada com 37.050. Um total de 15 conjuntos participaram da disputa, mas somente os oito primeiros colocados avançaram à final. Além desse top-3, França, Espanha, México, Bulgária e Ucrânia passaram para a decisão, que ocorrerá no domingo (14), às 07h55 (horário de Brasília).