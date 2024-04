Romboli/Zormann e Demoliner/Luz avançam às semis de Madri

Brasil nas semis! Na manhã desta quinta-feira (11), Fernando Romboli e Marcelo Zormann voltaram à quadra para a disputa das quartas de final de duplas do Challenger de Madri. Os brasileiros enfrentaram o compatriota Rafael Matos, que estava ao lado do colombiano Nicolas Barrientos. Em partida bastante disputada, Romboli/Zormann conquistou a vitória por 2 sets a 1, com parciais de 7/6, 6/7 e 10/5. Mais tarde, os gaúchos Marcelo Demoliner e Orlando Luz também triunfaram e avançaram para as semifinais.

Os jogos

No primeiro confronto do dia, Fernando Romboli e Marcelo Zormann venceram os cabeças de chave número 1 no saibro madrilenho, Rafael Matos e Barrientos. A partida, no entanto, mostrou um total equilíbrio entre as duplas. Os dois primeiros sets empataram em 6/6, com decisões no tie-break (8/6 e 2/7). Assim, a decisão ficou para o terceiro set, vencido pela dupla Romboli/Zormann por 10 a 5. Por fim, destaque para o ótimo desempenho recente da dupla brasileira, são 12 vitórias nas últimas 15 partidas, com ambos os tenistas alcançando o melhor ranking da carreira.

Na sequência, Marcelo Demoliner e Orlando Luz encararam a parceria formada pelo local Sérgio Gornes e o italiano Marco Bortolotti. Novamente, tivemos um confronto marcado pelo equilíbrio. Os dois primeiros sets empataram em 6/6, e também tiveram definições no tie-break. Demoliner/Luz venceram a primeira disputa por 7/4, mas perderam na segunda por 7/3. A decisão, então, para o terceiro set, com triunfo por 10 a 7 dos brasileiros, que garantiram a vaga para as semifinais do Challenger de Madri.