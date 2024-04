Quatro brasileiros vão às oitavas do individual do Pan-Americano

Na chave individual feminina, Jeisiane Alves passou por cima da salvadorenha Gabriela Barrios, venceu o confronto por 2 a 0 (21/6 e 21/7) e avançou às oitavas de final. Mais tarde, foi a vez de Juliana Vieira derrotar Mariana Palacios, da Guatemala, também por 2 a 0 (21/5 e 21/9). Com a classificação, elas medirão forças com a estadunidense Beiwen Zhang (medalhista de ouro no Pan de Santiago-2023) e com a guatemalteca Nikte Sotomayor (bronze no Pan de Lima-2019), respectivamente. Por fim, completando o dia recheado de vitórias, Izak Batalha e Matheus Voigt superaram Marlon Adonay/Manuel Mejia, de El Salvador, pelo placar de 2 a 0 (21/19 e 21/14). Na fase de oitavas de final, eles enfrentarão os guatemaltecas José Daniel Ochoa e Ramiro Alonso Espinoza.