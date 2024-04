Joinville vence e vai à semi da Superliga pela primeira vez

Vitória histórica! No terceiro jogo da série de quartas de final da Superliga Masculina, o Joinville venceu o Farma Conde São José por 3 a 1 (28/26, 23/25, 25/23 e 26/24), fora de casa, e se classificou à semifinal da competição. Vindo da segunda divisão nacional, a equipe catarinense chega entre os quatro melhores colocados do torneio pela primeira vez na história. Agora, eles enfrentarão o Sesi Bauru, que eliminou o Araguari na outra chave.

Sobre a partida

No início do set, o Joinville começou impondo um ritmo forte e colocando uma pequena vantagem no placar. Mais tarde, o São José reagiu e chegou ao empate em 22 a 22. Na reta final, os paulistas erraram na recepção e a equipe catarinense fechou na frente por 28 a 26. Logo depois, o Farma Conde voltou mais ligado e partiu na liderança do marcador. Mesmo com a reação dos catarinenses, os donos da casa igualaram a disputa com um 25 a 23.