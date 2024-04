João Fonseca vence Mayot e vai às quartas de final de Madri

Após uma dura estreia no quali, diante do argentino Guido Andreozzi, João Fonseca voltou à quadra para enfrentar o francês Harold Mayot. O confronto aconteceu na tarde desta quinta-feira (11), e teve o triunfo do brasileiro por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 3/6 e 6/3. Assim, o jovem carioca de apenas 17 anos avançou para as quartas de final do Challenger de Madri.

Grande vitória

João Fonseca, atual número 292 do mundo, disputou a partida das oitavas de final contra o francês Harold Mayot, cabeça de chave número 7 do torneio e 119º do ranking ATP. O primeiro set da partida começou com um ótimo desempenho de Fonseca. Dessa forma, o brasileiro conseguiu quebrar o saque adversário duas vezes, e confirmou todos os seus serviços para fechar o set em 6/2.

O segundo set, no entanto, foi de total domínio de Mayot. O francês teve um ótimo aproveitamento de 93% de pontos no primeiro serviço, e conseguiu fechar o set em 6/3 com tranquilidade. Assim, a disputa foi para o terceiro e último set, que se mostrou uma grande batalha entre os tenistas. O primeiro game, inclusive, precisou de 15 saques de Fonseca para confirmar o serviço. O brasileiro e o francês foram confirmando seus saques até que, no oitavo game, João quebrou o serviço adversário e abriu 5/3 para encaminhar a vitória.