Guilherme Teodoro e Kukulkova caem nas quartas de Düsseldorf

Após vencer a dupla do Chile, 85ª do ranking mundial, na estreia do torneio de duplas mistas, Guilherme Teodoro voltou à mesa para a disputa das quartas de final do WTT Feeder Düsseldorf, na Alemanha. Assim, ao lado da eslovaca Tatiana Kukulkova, o brasileiro enfrentou, nesta quinta-feira (11), a dupla sul-coreana Park Ganghyeon e Kim Nayeong. Na mesa, com parciais de 11/9, 4/11, 6/11 e 9/11, revés por 3 sets a 1.

Anteriormente, Teodoro já havia perdido na disputa do simples e das duplas masculinas, e era o último brasileiro remanescente em Düsseldorf. Dessa forma, com o resultado de hoje, Guilherme Teodoro se despediu do torneio de duplas mistas e encerrou a participação brasileira na competição.

''Gostei bastante da minha participação nos torneios de duplas, apesar das derrotas. Em duplas mistas conseguimos avançar uma rodada e fizemos um grande jogo contra a dupla da Coreia do Sul, que é uma das favoritas a vencer o título aqui. Posso tirar coisas positivas e isso vai me fazer mais forte. Venho de uma sequência de muitas competições e muitos jogos da liga. Agora vou buscar descansar um pouco e ver o que posso melhorar para os próximos desafios.'', explicou Teodoro.