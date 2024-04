Equipe feminina vai disputar o bronze no Pan-Americano

Por falar nos rapazes, o time formado por Marcus D'Almeida, Mateus Almeida e Matheus Ely não avançou à disputa por medalhas do Pan. A equipe iniciou sua participação no mata-mata nas oitavas de final vencendo a Jamaica por 5 a 1 (51/51, 56/42 e 55/37). Nas quartas, porém, perdeu para a Colômbia por 6 a 2 (57/54, 57/56, 51/54 e 55/54). Ainda haverá duas chances de classificação: no Pré-Olímpico Final, que ocorrerá em junho, ou através do ranking mundial.

Cabe ressaltar que o Brasil já tem duas vagas olímpicas individuais asseguradas no tiro com arco, uma no masculino e outra no feminino. Marcus D'Almeida obteve uma cota ao ser medalhista de bronze no Mundial do ano passado, enquanto Ana Machado garantiu vaga ao conquistar a medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023.

Disputas individuais do composto

Além das provas por equipes do recurvo, o Pan-Americano de tiro com arco também teve as disputas individuais do arco composto nesta quinta-feira. Líder do ranqueamento na véspera, Luccas Abreu entrou de forma direta na terceira rodada, onde venceu o chileno Juan Vargas por 148 a 146, mas perdeu nas oitavas para o guatemalteco José Del Cid, pelo mesmo placar. Rafael Kawakani, Jairo Rodrigo, Camila Harada, Larissa Ferrari e Marianna Chaves caíram na fase de 16 avos.