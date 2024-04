Claro Lopes se classifica para Paris-2024 no parataekwondo

Com a classificação de Claro Lopes, o Brasil terá seis atletas no parataekwondo dos Jogos Paralímpicos de Paris-2024. Cinco já haviam obtido vaga através do ranking mundial: Nathan Torquato (63kg), Maria Eduara Stumpf (52kg), Silvana Fernandes (57kg), Ana Carolina Moura (65kg) e Débora Menezes (+65kg).

Esta será a segunda vez que o parataekwondo integra o programa dos Jogos Paralímpicos. A primeira ocorreu em Tóquio-2020, ocasião em que o Brasil teve três atletas e faturou medalha com os três: um ouro (Nathan), uma prata (Débora) e um bronze (Silvana).