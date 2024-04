CBE pede vaga olímpica a Alexandre Camargo após erro

A Confederação Brasileira de Esgrima (CBE) enviou um ofício à federação internacional da modalidade (FIE) solicitando que Alexandre Camargo fique com uma das vagas olímpicas para Paris-2024 não utilizadas pela França (país-sede) na espada masculina. A entidade alega que houve um erro de arbitragem durante o Pré-Olímpico das Américas, que culminou na derrota do brasileiro frente ao canadense Nicholas Zhang, na última semana.

De acordo com a CBE, Zhang executou um movimento irregular a três segundos do final do duelo, quando conseguiu o 14º toque e empatou o jogo contra o brasileiro. A CBE diz que o canadense teria feito um movimento intencional de queda a fim de evitar o toque, o que não é permitido. O movimento deveria ter sido invalidado e, além disso, o atleta deveria ter sido penalizado seguindo o regulamento da federação internacional. Depois do empate, Zhang conseguiu o toque de ouro, venceu o duelo e conseguiu a vaga olímpica para Paris.

No documento assinado pelo presidente Ricardo Machado que foi enviado à FIE, a CBE descreveu a situação envolvida no final do combate, apontou os artigos do regulamento da federação, anexou vídeos em velocidade real e em câmera lenta e inseriu fotos quadro a quadro com legenda demonstrando que o toque foi ilegal.