Camisa de Tiago Splitter será aposentada pelo Baskonia

A camisa que foi consagrada pelo brasileiro ficará exposta no alto do ginásio do Baskonia, a Buesa Arena, sendo erguida na partida contra o Girona, em 5 de maio, às 07h30 (horário de Brasília). Além disso, o a equipe também não utilizará mais o número 21. Antes de Splitter, somente quatro jogadores tiveram a camisa aposentada pelo Baskonia: Rakcevic, Sergi Vidal, Luis Scola e Pablo Prigioni.

Carreira de sucesso

Além de fazer história com o Baskonia, Tiago Splitter também foi um dos grandes nomes da história do basquete brasileiro. Ele foi o primeiro atleta do país a ser campeão da NBA, ao vencer o título em 2014, com o San Antonio Spurs. Splitter esteve presente em duas Olimpíadas e quatro Copas do Mundo com a seleção brasileira. Hoje, ele é auxiliar técnico do Houston Rockets, da NBA.