Alan Basílio não avança no World Series de Indianápolis

O paranaense Alan Kleber Basílio mergulhou nas águas norte-americanas para representar o Brasil na etapa do World Series de Indianápolis. O nadador da classe S4 (atletas com limitações físico-motoras) disputou, nesta quinta-feira (11), as provas eliminatórias S5 de 100m livres e 100m peito. Porém, não conseguiu avançar para as finais da competição.

Alan tem uma lesão medular ocasionada por disparo de arma de fogo e que o deixou paraplégico. Começou no esporte paralímpico após assistir aos Jogos Paralímpicos do Rio 2016. Desde então, o brasileiro vem conquistando grandes resultados na natação paralímpica, com medalhas em campeonatos brasileiros e mundiais.

Alan participou, nesta quinta-feira, da etapa do World Series de Indianápolis, começando pela disputa das eliminatórias dos 100 metros livres. Na raia 2, o nadador brasileiro completou a prova em 1m27s29, e terminou em 4º lugar da bateria. Na segunda prova, os 100 metros peito, Alan completou a prova em 2m40s21, e ficou em 8º lugar da terceira bateria. Dessa forma, o brasileiro não conquistou medalhas. Porém, vale lembrar que Alan Kleber Basílio disputou as provas na classe S5, categoria acima do nadador.