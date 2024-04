Vasco x Corinthians - NBB 2023/2024: onde assistir ao vivo

O ginásio de São Januário será o endereço do duelo entre Vasco e Corinthians pela 24ª rodada do segundo turno do Novo Basquete Brasil (NBB). As duas equipes estarão frente a frente em solo carioca, nesta quinta-feira (11), com previsão de a bola subir, às 19h. No primeiro turno, em São Paulo, no Ginásio Wlamir Marques, o clube cruzmaltino ganhou por 80 a 78. Na ocasião, o destaque vascaíno foi o ala-armador Rafael Paulichi, com 21 pontos e 6 rebotes. Por fim, o NBB Basquetpass (pay-per-view), o SporTV e o Youtube CRVG TV transmitem tudo ao vivo.

Situação no campeonato

Após 34 partidas, o Vasco Basquete ocupa a 4ª colocação da temporada regular do NBB, com 23 vitórias e 67.6% de aproveitamento dos pontos. Assim, o time comandado pelo técnico Leonardo Figueiró Alves tenta manter a quarta posição na briga com o Bauru Basquete e Unifacisa, que têm 23 e 22 vitórias, respectivamente. O clube cruzmaltino volta a São Januário após perder para o Fortaleza na rodada passada por 70 a 69. Além disso, vale lembrar que o Vasco perdeu quatro das últimas cinco partidas do campeonato.

Por outro lado, o Corinthians Basquete, briga pelas posições de meio de tabela. O clube paulista disputou uma partida a mais que o Vasco e tem 19 vitórias e 16 derrotas, aproveitamento de 54.3%. Atualmente em 11º lugar, a equipe dirigida pelo treinador Silvio Santander pode, em caso de vitória, finalizar o dia ganhando duas posições, deixando o Fortaleza e o São José para trás. Além disso, o Corinthians também jogou no Rio de Janeiro na rodada anterior, na qual atropelou o Botafogo por 116 a 72.