Tota Magalhães completa Brabantse Pijl em 74º lugar

A primeira colocada da Brabantse Pijl foi a italiana Elisa Borghini, da Lidl-Trek, que completou a prova em 3h26min18s. Ela ficou 41 segundos a frente da segunda colocada, que foi a holandesa Demi Vollering (Team SD Worx - Protime). A australiana Alexandra Manly (Liv AlUla Jayco) completou o pódio, marcando 3h27min24s. Manly, aliás, foi a única não-europeia no top-15 da prova.

Tota em Paris?

Principal ciclista brasileira da atualidade, Tota Magalhães é carioca e tem 23 anos de idade. Ela foi quarta colocada nos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023 e ficou em quinto lugar no Campeonato Pan-Americano de ciclismo estrada, no ano passado. Os bons resultados fizeram com que o Brasil ganhasse uma vaga olímpica na disputa feminina do ciclismo estrada para Paris-2024.