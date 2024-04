Teodoro estreia com vitória nas duplas mistas de Düsseldorf

Após perder nos qualificatórios do simples e nas duplas masculino, Guilherme Teodoro conquistou sua primeira vitória no WTT Feeder Düsseldorf, na Alemanha. O mesatenista voltou à mesa na manhã desta quarta-feira (10), ao lado de Tatiana Kukulkova, da Eslováquia, e venceu a dupla chilena Ortega/Gomez por 3 sets a 0.

O duelo era válido pela disputa das duplas mistas nas oitavas de final do torneio. Os adversários eram os chilnenos Daniela Ortega e Gustavo Gomez, dupla número 5 do ranking mundial. Apesar de ainda não possuírem ranking, Guilherme Teodoro e Kukulkova mostraram boa química na mesa e conseguiram vencer o confronto por 3 a 0, com parciais de 11/6, 11/5 e 11/9. Dessa forma, o resultado garantiu a vaga para as quartas de final do WTT Feeder Düsseldorf.

Os próximos adversários são os sul-coreanos Park Ganghyeon e Kim Nayeong, dupla número 80 do ranking mundial. O duelo acontece na próxima quinta-feira (11), no entanto, a organização do evento ainda não divulgou o horário. Além disso, o WTT Feeder Düsseldorf conta com a transmissão do canal oficial da WTT no YouTube. Por fim, vale destacar que o título de duplas dá 125 pontos no ranking e 250 dólares (aproximadamente R$1.200,00).