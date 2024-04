Sesi Bauru vira série e avança à semifinal da Superliga

Resumo do jogo

Os dois primeiros sets tiveram tônicas parecidas e com uma vitória para cada lado. O Araguari começou atrás na primeira parcial, mas conseguiu imprimir volume de jogo e buscou a virada para vencer com tranquilidade: 25/20. No set seguinte, foi a vez o Sesi buscar a remontada aproveitando os ataques pelas pontas e empatar com 25/19.