São Paulo, Raposa, Flu e Leão nas semis da Copa do Brasil sub-17

Estão definidos os semifinalistas da Copa do Brasil sub-17 de futebol masculino. Nesta quarta-feira (10), aconteceram as partidas de volta das quartas de final, que coroaram as quatro melhores equipes desta edição. Sport e Cruzeiro golearam em casa para avançar, enquanto o São Paulo passou nos pênaltis e o Fluminense se garantiu com um 0 a 0.

Após o 0 a 0 na ida, o clássico entre São Corinthians contou com muitos gols. O Timão saiu na frente com Molina, mas o Tricolor buscou a virada com Lucca e Pedro Ferreira. Entretanto, o alvinegro marcou com Araújo no fim e levou a decisão da vaga para os pênaltis. Na série de cobranças, o goleiro são-paulino João Paulo brilhou com duas defesas e garantiu a vitória por 5 a 4.

Sport e Cruzeiro atropelaram seus rivais para se classificarem. Após derrota por 2 a 1 na ida, o Leão virou o duelo contra o Paysandu vencendo por 4 a 0. Já a Raposa derrotou o Maranhão por 7 a 1 e avançou para as semifinais com 8 a 1 no agregado, já que havia vencido o primeiro jogo por 1 a 0.