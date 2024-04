Sampaio Corrêa derrota o Corinthians e assume a ponta da LBF

Em partida válida pela fase de classificação da LBF, o Sampaio Corrêa visitou o Corinthians no Ginásio Wlamir Marques e venceu o adversário pelo placar de 58 a 54. Agora, o time maranhense possui nove vitórias em 10 rodadas e disparou na liderança da competição nacional.

O show em quadra ficou por conta da armadora Cacá Martins. Ela finalizou o jogo com incríveis 27 pontos, 11 rebotes, três roubos de bola e duas assistências. A jogadora de 32 anos comandou o Sampaio Corrêa em mais um triunfo na LBF, assumindo a primeira colocação geral. O clube retornará às quadras na próxima terça-feira (16), às 19h, para encarar o São José. Já o Corinthians, se encontra com cinco triunfos e cinco derrotas e jogará na segunda-feira (15), às 19h30, contra o Bax Catanduva. Jogando em casa, o Sodiê Mesquita bateu o Ponta Grossa por 71 a 62. A equipe carioca deu uma leve respirada na competição e conquistou sua terceira vitória em 10 confrontos. Por outro lado, as paranaenses seguem sem vencer na temporada e amargam a lanterna da classificação geral. A ala-pivô Isabela Costa, do Mesquita, finalizou com um duplo-duplo de 14 pontos e 12 rebotes, enquanto Giovanna Carey se destacou, do lado do Ponta Grossa, com 21 pontos, 14 rebotes e ótimos sete roubos de bola.