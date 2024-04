Rodrigo Hanada para no quali da Copa do Mundo de Keqiao

Além disso, vale lembrar que as disputas do qualificatório masculino da Copa do Mundo de Keqiao estavam previstas para acontecer na segunda-feira (8). Porém, devido às questões climáticas, precisou ser adiada para esta quarta-feira. Por sua vez, as disputas do quali feminino aconteceram conforme o programado, e contou com a participação da brasileira Anja Köhler. No entanto, a atleta do Brasil também não conseguiu avançar para fase seguinte da competição.

Os vencedores Pelo masculino, os grandes vencedores da escalada esportiva boulder foram os japoneses Tomoa Narasaki e Sorato Anraku, e o belga Hannes Van Duysen, ouro, prata e bronze, respectivamente. Já pela disputa feminina, a eslovena Janja Garnbret ficou em primeiro lugar, a italiana Camilla Moroni em segundo, e por fim, a chinesa Zhilu Luo ficou na terceira colocação. O evento teve a transmissão ao vivo no canal do Youtube da International Federation of Sport Climbing.