Marcelo Melo entra no Masters de Monte Carlo e chuva adia jogo

O brasileiro Marcelo Melo e o alemão Alexander Zverev entraram, nesta quarta-feira (10), como alternates na chave de duplas do Masters 1000 de Monte Carlo, após a desistência do holandês Tallon Griekspoor e do polonês Hubert Hurkacz. Na estreia, eles abriram sua participação contra os argentinos Francisco Cerúndolo e Tomás Martín Etcheverry, até a partida parar por conta do mau tempo.

No início do confronto, Marcelo e seu parceiro venciam a dupla adversária por 2 a 1, no primeiro set, quando o jogo foi interrompido pela chuva que atingiu a região de Mônaco. Eles já haviam obtido uma quebra de saque logo no primeiro game. A partida acontecerá novamente nesta quinta-feira (11), por volta das 10h, no horário de Brasília-DF. Se passarem pela estreia, Marcelo Melo e Zverev voltarão à quadra ainda na quinta, pela fase de oitavas de final do Masters de Monte Carlo. Eles irão encarar o estadunidense Rajeev Ram e o britânico Joe Salisbury, ainda sem horário definido. Este é o terceiro ano seguido que o mineiro e o alemão formam parceria em Mônaco. Em 2022, os tenistas alcançaram às quartas de final, enquanto caíram na primeira rodada no ano passado.