Luccas Abreu lidera ranqueamento do arco composto no Pan

Marcus D'Almeida em terceiro lugar

Líder do ranking mundial, Marcus D'Almeida ficou em terceiro lugar no ranqueamento do arco recurvo, com 682 pontos. Ele ficou atrás do estadunidense Brady Ellison, que teve 690 pontos, e do canadense Eric Peters, que teve 688. Pelo bom posicionamento, o brasileiro também vai estrear somente na terceira rodada do mata-mata, enfrentando o chileno Ricardo Soto (35º), na sexta-feira (12).

Entre os outros brasileiros do recurvo masculino, Mateus Almeida ficou em 16º lugar no raqueamento, com 661 pontos, enquanto Matheus Ely foi o 27º (647 pontos) e Daniel Xavier foi o 30º (641 pontos). No tiro com arco, os resultados dos três melhores atletas do país são levados em conta para a disputa por equipes. Assim, o Brasil acumulou 1990 pontos e ficou em quinto lugar no ranqueamento.

A equipe brasileira estreará nas oitavas de final contra a Jamaica, nesta quinta-feira (11), às 10h50. Em caso de vitória, Marcus D'Almeida e companhia enfrentarão a Colômbia ou a Bolívia nas quarta. Já na semi, poderá ter uma pedreira: os Estados Unidos, que foi o líder do ranqueamento. A equipe que for campeã deste torneio garantirá vaga nos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

Mais Brasil

Com exceção de Marquinhos, os demais brasileiros do arco recurvo já iniciaram suas participações no mata-mata do Pan-Americano. Mateus Almeida venceu o peruano Ian Ibañez por 6 a 0 (25/23, 28/22, 29/25), enquanto Ely passou pelo também peruano Spencer Oviedo por 6 a 2 (30/23, 25/25, 30/26 e 23/23). Já Daniel Xavier perdeu para Ricardo Soto por 6 a 0 (27/25, 27/26 e 27/24).