Gui Santos marca dois pontos em noite de vitória sobre o Lakers

Esta foi a 22ª aparição de Gui Santos com a camisa do Golden State Warriors na NBA. Em sua temporada de estreia na principal liga de basquete do planeta, o ala de 21 anos tem médias de 7,6 minutos por jogo, com 3,1 pontos, 2,0 rebotes e 0,5 assistências. Ele tem médias de 51,1% nos arremessos de quadra, sendo 40,9% nas bolas do perímetro.

Contra o Lakers, o principal destaque do Warriors foi Klay Thompson, que anotou 27 pontos e foi o cestinha da equipe. Stephen Curry marcou 23 pontos, enquanto Andrew Wiggins fez 17. Draymond Green anotou 15 pontos, com cinco bolas de três convertidas, em um aproveitamento de 100%. Pelo lado de Los Angeles, Lebron James fez um duplo-duplo com 33 pontos e 11 assistências.

Garantido nos play-ins

O Golden State Warriors chegou a sua 44ª vitória na NBA. A equipe também tem 35 derrotas e aparece na décima colocação da tabela de classificação da Conferência Oeste, já estando classificado para os play-ins. Enquanto isso, o Lakers tem um jogo a mais do que o rival e aparece na nona colocação, com 44 triunfos e 36 tropeços.

Restando três partidas para o fim da temporada regular, o Warriors ainda tem chances matemáticas de alcançar o sexto colocado, que é o New Orleans Pelicans (47 vitórias e 32 reveses). A equipe voltará a jogar nesta quinta-feira (11), às 23h (horário de Brasília), contra o Portland Trail Blazers, fora de casa. Em seguidas, duelará contra o Pelicans e contra o Utah Jazz.