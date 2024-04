Costa-riquenho busca espaço no futebol de cegos brasileiro

"Virou uma partida de xadrez", é um jargão muito usado quando se deseja ressaltar os detalhes táticos empregados pelos treinadores. No caso de Angel Flores, de 22 anos, atacante da Acergs-RS, a frase faz total sentido. Nascido na Costa Rica, ele já foi campeão nacional de xadrez para cegos e veio ao Brasil pela terceira vez seguida para jogar futebol de cegos. No Regional Sul-Sudeste, que acontece na cidade de Cachoeirinha (RS), ele utiliza em quadra os ensinamentos táticos, técnicos e até físicos do tabuleiro. Confira na matéria produzida pela Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais (CBDV).

"Há uma controvérsia em relação ao xadrez, se é ou não um esporte. Bom, para mim, é, porque, assim como no futebol, você precisa ter uma grande capacidade física para manter o cérebro ativo. Também há estratégia, tática e técnica, igual há no futebol. No xadrez, você precisa saber movimentar as peças. Assim como, dentro de quadra, temos de saber nos movimentar bem com nossos companheiros. Então, há essa relação entre as duas modalidades", explicou Angel.

Angel Flores começou a jogar futebol aos 14 anos de idade. Dois anos depois, se tornou o jogador mais jovem a marcar um gol em uma Copa do Mundo, em 2018, na Espanha. Naquela oportunidade, o Brasil faturou o pentacampeonato vencendo a Costa Rica na fase de grupos por 14 a 1. Ao mesmo tempo disso, o talento de Angel no tabuleiro chamou a atenção com o título nacional conquistado em 2021.