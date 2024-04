Brasileiros dominam as disputas de duplas em Madri

Para fechar o dia, os gaúchos Marcelo Demoliner e Orlando Luz, enfrentaram o uruguaio Ariel Behar, número 40 do ranking, e o indiano Yuki Bhambri, 62º colocado. A dupla brasileira começou quente no primeiro set, e venceu por 6/3. O segundo set parecia se encaminhar da mesma maneira, com os brasileiros quebrando o primeiro saque adversário. Porém, os rivais conseguiram vencer três serviços de Demoliner/Luz, e virar o placar para 6/4.

A decisão, então, ficou para um eletrizante terceiro set. Logo de cara, Behar/Bhambri abriu 4 a 0 na disputa, e parecia encaminhar a vitória na partida. No entanto, a dupla brasileira não desistiu e emplacou 5 pontos em sequência para virar o placar em 5/4. A dupla rival ainda conseguiu voltar à frente com um 6/5 mas viu Demoliner e Luz reagirem novamente para fechar o confronto em 10 a 7.

Próximos confrontos

Com as vitória brasileiras, as quartas de final de duplas do Challenger de Madri reservam mais duas partidas com representantes do Brasil. Dessa forma, Rafael Matos e Barrientos enfrentam os brasileiros Fernando Romboli e Marcelo Zormann. Enquanto isso, os gaúchos Marcelo Demoliner e Orlando Luz jogam contra o italiano Marco Bortolotti e o espanhol Sergio Martos Gornés. As partidas estão marcadas para esta quinta-feira (11), mas sem horários definidos.

O brasileiro João Fonseca também está em Madri, e disputa as oitavas de final do simples contra o francês Harold Mayot. Ontem (9), Fonseca venceu o argentino Guido Andreozzi por 2 a 1.