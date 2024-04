Brasileiras avançam no recurvo feminino do Pan-Americano

Duelos na 2ª rodada

Na segunda rodada do arco recurvo do Pan-Americano, Sarah terá pela frente a colombiana Maria Sepulveda. Ana Machado vai encarar a equatoriana Adriana Espinoza, enquanto Ana Caetano tem pela frente a jamaicana Emma Russ. já Graziela duela contra a peruana Alexandra Zavala.

Disputa por equipes

Nesta quarta-feira, a equipe feminina do arco recurvo foi formada por Ana Luiza Caetano, Ana Machado e Graziela Santos. O trio brasileiro começou o dia terminando com a segunda melhor campanha na fase de ranqueamento. Ao todo, as brasileiras somaram 1928 pontos, ficando atrás apenas da equipe dos Estados Unidos, que fez 1965 pontos. Com isso, as brasileiras avançaram direto às quartas e agora aguardam as vencedoras duelo entre Cuba e El Salvador para saber quem vai enfrentar por uma vaga na semifinal.