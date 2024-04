Brasil tem quatro duplas nas oitavas do Pan-Americano

Fabricio Faria e Jaqueline Lima foram os últimos a entrar em quadra. Eles atropelaram os guatemaltecos Adriana Chiong e Ramiro Espinoza com parciais de 21/7 e 21/10 na estreia. Pelas oitavas vão encarar Jonathan Lai e Crystal Lai, do Canadá.

Izak Batalha e Jesiane Alves nem precisaram jogar para garantir vaga nas oitavas. A dupla brasileira contou com a desistência dos cubanos Roberto Vasquez e Leyanis Cabeza para se classificar. Agora, eles encaram os canadenses Imran Wadia e Jeslyn Chow nas oitavas. Deivid Silva estreia com vitória Além das partidas de duplas, o Brasil já estreou no torneio individual do Pan-Americano de badminton. Deivid Silva entrou em quadra para enfrentar o argentino Santiago Otero e não deu chances ao rival. Com parciais de 21/8 e 21/15, o brasileiro avançou à segunda rodada para enfrentar o cubano Juan Carlos Bencomo.