Athletico goleia Inter e vence primeira no Brasileirão sub-20

Na estreia do Brasileirão sub-20, o Athletico Paranaense ficou com um gosto amargo após empatar em 2 a 2 contra o São Paulo. Isto porque, mesmo jogando fora de casa, o Furacão esteve à frente do placar em duas oportunidades. Entretanto, deixou os donos da casa buscarem igualdade em ambas. O resultado fez os rubro-negros subirem para o quarto lugar com 4 pontos, enquanto os Colorados estão na lanterna com 0.

Outros jogos da quarta

Líder do Brasileirão Sub-20, o Santos segue 100% na competição. Encarando o Ceará no Rei Pelé, os Meninos da Vila venceram por 5 a 2. O destaque da partida ficou com Miguelito marcando 3 gols para o Peixe. Hyan e Enzo completaram a goleada. O Vozão é o vice-lanterna, sem nenhum ponto somado, enquanto o alvinegro praiano assumiu a ponta com 6 pontos, ultrapassando Palmeiras e Grêmio no saldo de gols.

Por falar no Grêmio, a Gurizada do Imortal também somou sua segunda vitória no campeonato. José Guilherme e Guga marcaram os tentos da vitória diante do São Paulo, no CFT em Eldorado do Sul (RS). O tricolor gaúcho é o terceiro colocado, enquanto o paulista caiu para a 14ª posição com apenas 1 ponto.