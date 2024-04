Palmeiras vence clássico e segue 100% no Brasileiro Sub-20

Novo líder isolado! Em confronto válido pela segunda rodada do Brasileiro Sub-20, o Palmeiras derrotou o Corinthians por 2 a 0 e disparou na liderança da classificação geral. Até o momento, o Verdão está com 100% de aproveitamento na competição, tendo vencido os dois jogos que disputou.

Os autores dos gols da vitória do Palmeiras foram o meia Allan e o volante e capitão Patrick. Na partida de estreia, o clube alviverde bateu o Ceará pelo placar de 3 a 2, tentos marcados por Allan e pelo centroavante Thalys (duas vezes). O Corinthians, por sua vez, perdeu seu segundo confronto consecutivo no torneio. Na rodada inicial, o Timão foi superado pelo Fortaleza por 1 a 0.

Bahia derrota o Fluminense e Cruzeiro e Atlético Goianiense ficam no empate

No Centro de Treinamento Vale das Laranjeiras, em Duque de Caxias-RJ, o Bahia visitou o Fluminense e derrotou o adversário por 1 a 0. O atacante João Coni, de 17 anos, saiu do banco de reservas e decidiu o duelo a favor do Esquadrão de Aço. Os baianos se recuperaram da derrota na estreia para o Atlético Goianiense e conquistaram seu primeiro triunfo no Brasileiro Sub-20. Por outro lado, os cariocas conheceram sua segunda derrota, depois de terem perdido para o Cruzeiro na primeira rodada.