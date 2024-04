Nonato brilha no clássico do regional de futebol de cegos

Dois dos favoritos ao título do Regional Sul-Sudeste de futebol de cegos, Agafuc-RS e Maestro-PR se enfrentaram nesta terça-feira (9) em duelo válido pela segunda rodada da competição. Bastante equilibrado, o jogo acabou decidido a 38 segundos do fim, quando o pivô Nonato, astro da seleção pentacampeã paralímpica, arrancou pelo centro da defesa adversária e soltou uma bomba no alto do gol defendido por Giovane. O placar de 1 a 0 manteve os atuais campeões invictos e na liderança do Grupo A com seis pontos em dois jogos.

No Grupo B, a Unicep-ES viveu jornada perfeita e ganhou duas vezes. Primeiro bateu por 1 a 0 a Acergs-RS. A seguir, marcou 2 a 0 na Asdefipel-RS. Os resultados lhe deram o topo da chave, com sete pontos, porém com um jogo a mais que os rivais mais próximos. O INV vem a seguir com quatro pontos, a Acergs tem três e o CFA e a Asdefipel somam um. Desses quatro, a Asdefipel fez três jogos e os outros três disputaram duas partidas. Avançam às semifinais os dois primeiros colocados de cada chave.