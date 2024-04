Netinho e Henrique Marques se classificam aos Jogos Olímpicos

Já Henrique Marques, no até 80kg, abriu sua participação vencendo a primeira luta contra Diego Alejandro Vargas, de Porto Rico, por 2 a 0 (13/0 e 13/4). No combate da classificação, ele teve pela frente o dominicano Moisés Hernandez, medalhista de bronze no Mundial de 2019 e nos Jogos Pan-Americanos de Lima. Em uma disputa muito equilibrada, ambos os lutadores terminaram as duas rodadas sem anotar nenhuma pontuação. Dessa forma, a decisão ficou por conta do julgamento dos árbitros. Por ter efetuado mais chutes no início da luta, Henrique foi declarado vencedor e garantiu sua vaga nos Jogos Olímpicos de Paris-2024.