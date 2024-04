Mogi vence e encaminha vaga nos playoffs do NBB

Após um bom início de jogo, o Mogi abriu 11 pontos de vantagem sobre o rival ao fim do terceiro quarto. Quando parecia que a vitória viria com tranquilidade, o Paulistano cresceu no confronto e encostou na liderança do placar. No fim, o pivô Moreira decidiu e o time confirmou o resultado ao seu favor. O estadunidense Shamell foi o cestinha do Mogi com 13 pontos, além de ter anotado cinco rebotes e quatro assistências. Do lado do CAP, destaque para o argentino Santiago Ferreyra, autor de 16 pontos e oito rebotes.

Em uma campanha de 10 vitórias e 25 derrotas, o Mogi se encontra na 15ª colocação da tabela do NBB. Agora, a equipe possui dois triunfos de vantagem sobre o Cerrado Basquete, 17º e primeiro time fora da zona de classificação aos playoffs. Seu último compromisso será contra o Bauru no próximo sábado (13), às 18h. O Paulistano, por sua vez, ocupa o sétimo lugar, com 21 vitórias em 35 partidas.