Lorena pega três pênaltis e Brasil fica em 3º na SheBelieves Cup

Lorena decide! Após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar, a goleira Lorena defendeu três penalidades e o Brasil derrotou o Japão na disputa pelo terceiro lugar da SheBelieves Cup, nos Estados Unidos. Durante a partida, a centroavante Cristiane fez o gol que levou o confronto para as cobranças de pênalti.

A partida

A primeira chance de perigo do jogo foi criada pelo Japão aos 25 minutos, quando a ponta Aoba Fujino recebeu na entrada da área e finalizou por cima da meta brasileira. Mais tarde, aos 35, a meia Maika Hamano cruzou, a zagueira Tarciane não conseguiu afastar e a centroavante Mina Tanaka aproveitou para bater forte e abrir o placar. Na sequência, o Brasil respondeu com a jovem Priscila, que tabelou no ataque e chutou bem, mas ao lado do gol adversário. No fim da etapa inicial, as japonesas quase ampliaram com Fujino, que desperdiçou uma oportunidade claríssima dentro da pequena área.