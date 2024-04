Laura Amaro se classifica para os Jogos Olímpicos de Paris

A classificação

Optando por competir no grupo B, com pesos de entrada menores e sem a pressão das trocas de peso com suas adversárias diretas, a dominicana Yudelina Peguero foi a primeira a realizar as tentativas de levantamento em Phuket. Mesmo assim, ela não fez uma boa participação, levantando 111kg no arranco e 133kg no arremesso, totalizando 244kg. Assim, restou para Laura fazer sua parte e torcer para a venezuelana não superá-la na disputa.

A participação de Laura Amaro no arranco mostrou o quanto a brasileira estava preparada e determinada a conquistar a vaga. Muito segura na plataforma, iniciou com 107kg no arranco, com sucesso. Na sequência, igualou o peso levantado nos Jogos Pan-Americanos, 110kg. E, fechando a participação no primeiro exercício, igualou seu próprio recorde nacional, conquistado no último Campeonato Brasileiro Adulto, em Sete Lagoas MG, com 112kg.

O resultado mantinha a brasileira na briga pela nona e décima colocações do ranking. Ainda assim, Laura quis decidir de vez a vaga olímpica, e conseguiu incríveis 141kg no arremesso - recorde nacional - em sua terceira tentativa. Com a marca, a brasileira garantiu seu lugar nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

"Estou muito feliz! Agora a gente tem a vaga na mão, classificando diretamente no Top 10. Sabia que eu tinha esse resultado para dar. Que bom que eu consegui colocar na plataforma. Estamos na Olímpiada, Brasil", comemorou a atleta, ao lado da comissão técnica da Seleção.