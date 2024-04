João Fonseca vai às oitavas de final em Madri

Na manhã desta terça-feira (9), o jovem carioca João Fonseca voltou à quadra para estrear no Challenger de Madri, na Espanha. O brasileiro enfrentou o argentino Guido Andreozzi, venceu o duelo por 2 a 1 e se classificou para as oitavas de final do torneio.

Após perder no primeiro round do Estoril Open, Fonseca veio para Madri com determinação para fazer bonito no torneio. O carioca de apenas 17 anos ainda contou com um apoio de peso para este ATP. Isso porque, Novak Djokovic, atual número 1 do ranking mundial, apostou em João Fonseca como possível azarão em Madri. "Eu já o vi jogar, ele joga muito bem. Me lembra meu estilo de jogo", comentou Djokovic.

A partida

O tenista brasileiro chegou para o confronto como número 292 do ranking da ATP, seu adversário, Guido Andreozzi, está logo à frente, em 289º lugar. O primeiro set começou favorável ao argentino, apesar da parcial equilibrada (6/4), Andreozzi teve um ótimo aproveitamento enquanto sacava. O hermano conseguiu fechar seus games com tranquilidade, enquanto Fonseca lutava para confirmar seus serviços. Assim, no décimo game, Andreozzi quebrou o saque do brasileiro e abriu 1 a 0 no placar.