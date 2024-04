Ishida e Teodoro perdem no WTT de Düsseldorf

Com as derrotas, Carlos Ishida se despede da Alemanha. Por outro lado, Guilherme Teodoro ainda disputa a fase principal das duplas mistas, ao lado de Tatiana Kukulkova, mesa-tenista da Eslováquia. Eles enfrentam a dupla chilena Daniela Ortega e Gustavo Gomez. O confronto acontece nesta quarta-feira (10), mas ainda não tem horário definido. Além disso, o você pode acompanhar as partidas ao vivo do WTT Feeder Düsseldorf no canal oficial da WTT no YouTube. Guilherme Teodoro também participou da disputa individual masculina, mas perdeu, ontem (8), diante do indiano Akash Pal, por 3 sets a 0.