Guarulhos despacha o Minas e avança à semifinal da Superliga

Classificação com autoridade! No Ginásio da Ponte Grande, o Vedacit Guarulhos derrotou o Itambé Minas pelo placar de 3 a 0 (25/19, 25/18 e 25/22) e se classificou à semifinal da Superliga Masculina. Agora, o time da Grande São Paulo, irá encarar o Vôlei Renata, que eliminou o favorito Sada Cruzeiro na outra chave de quartas de final.

Principal pontuador do jogo, o oposto Franco Paese liderou a equipe mandante com 17 pontos marcados. Pela segunda vez na história, o Guarulhos alcançou a fase de semifinal da Superliga e segue vivo no sonho de conquistar a competição nacional. Por outro lado, o Minas se despede nas quartas de final, algo que não fazia desde 2019, quando caiu diante do SESC-RJ.

Vitória em casa com tranquilidade

Após um início equilibrado, o Guarulhos caprichou no saque e abriu vantagem em 17 a 14. Com ótimas defesas e um ataque certeiro, o time da casa administrou a diferença de pontos e saiu na frente com uma vitória por 25 a 19. Logo depois, mais um começo parelho de parcial e novamente os paulistas cresceram com ótimas passagens no saque. Liderados pelo oposto Franco Paese, que se destacou no ataque e na defesa, o Guarulhos ampliou para 2 a 0 com um triunfo por 25 a 18.