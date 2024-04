Duda Amorim é eleita para o Conselho de Ética do COB

O Coselho

O Conselho de Ética do COB é um órgão autônomo com a missão de definir os parâmetros éticos do COB e seus agentes. Ele tem base nos valores e princípios da Carta Olímpica e do Código de Ética do COI, da administração pública e da gestão democrática. Além disso, é responsável por investigar e julgar denúncias levantadas em relação ao não respeito de tais princípios éticos, incluindo violações do Código de Conduta Ética e, se necessário, sancionar ou propor sanções aos poderes competentes.

*Com informações do Comitê Olímpico do Brasil