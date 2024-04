Ex-jogador do Criciúma estreia no futebol de cegos no Sul-Sudeste

O ponta esquerda "Caio Criciúma" era rápido, driblador e fazia gols nos campos catarinenses dos anos 90, vestindo as cores de Criciúma, Chapecoense e Araranguá. Já na nova posição de ala, ele ainda está aprendendo a se locomover baseado apenas em sons na estreia do ex-jogador de campo no futebol de cegos. Caio é um dos atletas do Asdefipel-RS (Associação dos Deficientes Físicos de Pelotas) no Regional Sul-Sudeste da modalidade, iniciado nesta segunda-feira (8), em Cachoeirinha-RS. Ele perdeu a visão em 2018, devido a um glaucoma.

"É tudo novidade para mim. Perdi totalmente a visão do olho esquerdo e enxergo vultos no olho direito. Tenho muito medo dos choques, esse cabeça com cabeça", admite o novato na modalidade. "Gosto de estar ali jogando, conhecendo com quem já vive esse esporte há tanto tempo. Aos poucos, eu vou me soltando", completou Caio.

Em quadra, ele e a Asdefipel não puderam fazer muito para segurar o favoritismo da Acergs-RS (Associação dos Cegos do Rio Grande do Sul), que venceu por 2 a 0, com dois gols do costarriquenho Angel Flores. A equipe de Caio Silva volta a jogar nesta terça-feira (9), às 8h30, contra o CFA-PR (Clube de Futebol Adaptado).