CPB divulga convocação para o Mundial de atletismo, em Kobe

"É um momento especial para o esporte paralímpico e para o atletismo. Será um ano bastante diferente. É a primeira vez que um Mundial e os Jogos Paralímpicos acontecem no mesmo ano. Vai ser um grande teste para os atletas. Parabenizamos a todos, inclusive, aos atletas que não foram convocados pelo trabalho realizado", acrescentou o diretor Jonas Freire.

Sobre a delegação

Em Kobe, a seleção brasileira de atletismo contará com uma delegação quase do mesmo tamanho da equipe que competiu na capital francesa no ano passado, quando o país teve 54 atletas e 11 atletas-guia. "Mais uma vez vamos para um Mundial com uma equipe forte, com atletas classificados até o quarto lugar do ranking mundial compilado, além de dois quintos colocados. Kobe será uma etapa importante para os atletas brasileiros competirem com os adversários que vão enfrentar nos Jogos Paralímpicos. Estamos confiantes para esta competição, mas principalmente visando os resultados para Paris-2024", avaliou João Paulo Cunha, coordenador do atletismo no CPB.