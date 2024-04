CBB convoca seleções de basquete 3x3 para o Pré-Olímpico

A Confederação Brasileira de Basketball anunciou, nesta segunda-feira (8), as convocações das seleções masculina e feminina de basquete 3x3 para o Pré-Olímpico de Utsunomiya, no Japão. Ao todo, quatro atletas de cada naipe foram convocados para o evento que acontece entre os dias 3 a 5 de maio. O destaque fica para a convocação de Clarissa Santos, enquanto Vanessa "Sassá" ficou de fora.

No masculino, o Brasil conseguiu a vaga no Pré-Olímpico após o quarto lugar no último Mundial, e ficou no Grupo A, com Lituania, Letônia e Porto Rico. Além disso, o Grupo B tem França, Mongólia, Japão e Egito. Léo Branquinho é o jogador de destaque da seleção.

Por outro lado, no feminino, a vaga veio com o segundo lugar na última AmeriCup. E o Brasil está no Grupo A, com Alemanha, Japão e Áustria. Enquanto isso, o Grupo B tem Canadá, Holanda, Austrália e Quênia.