Carlos Ishida avança no qualificatório em Düsseldorf

O tênis de mesa brasileiro continua de calendário cheio nos circuitos internacionais europeus. Após encerrar a participação no WTT Feeder Varazdin, na Croácia, o Brasil seguiu para a Alemanha para a disputa do WTT Feeder de Düsseldorf. Carlos Ishida e Guilherme Teodoro estrearam na categoria simples, nesta segunda-feira (8), com uma vitória de 3 a 2 e uma derrota de 3 a 0, respectivamente.

Os jogos

Carlos Ishida, número 234 do ranking mundial, estreou com vitória no qualificatório do simples masculino. O brasileiro pegou bye no primeiro round e, na sequência, enfrentou Man Ho Kwan (348º), de Hong Kong. O duelo se mostrou bastante equilibrado, mas terminou com a vitória de Ishida por 3 sets a 2, com parciais de 8/11, 11/8, 11/7, 5/11 e 11/5. Assim, o mesatenista brasileiro segue vivo e enfrenta, nesta terça-feira (9), o japonês Satoshi Aida (152º) no terceiro round do quali.

Antes, Guilherme Teodoro, atual número 130 do ranking mundial, também disputou o qualificatório simples do torneio. Ele pegou BYE no primeiro round e, posteriormente, enfrentou o indiano Akash Pal, número 372. A partida, no entanto, teve a vitória surpreendente de Akash Pal por 3 a 0, com parciais de 11/6, 11/7 e 11/9. Dessa forma, Teodoro está eliminado da disputa do simples masculino.