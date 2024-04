Anja Köhler não avança na 1ª etapa da Copa do Mundo

Entre a noite deste domingo (7) e a madrugada desta segunda-feira (8), dois brasileiros estiveram em Keqiao, na China, para participar da primeira etapa da Copa do Mundo de escalada esportiva. Anja Köhler competiu nas qualificatórias do boulder, mas não passou para a semifinal. Por sua vez, Rodrigo Hanada não pôde estrear devido a questões climáticas que adiaram a disputa masculina.

No boulder, os atletas escalam paredes de 4,5m de altura sem cordas em um período limitado de tempo e com o menor número de tentativas possíveis. Na disputa do qualificatória em Keqiao, Anja Köhler ficou no 51º lugar na disputa feminina, que contou com a presença de 59 atletas. A brasileira atingiu um topo e duas zonas (1T2z 1 6).

Somente os 20 primeiros atletas de cada categoria se classificam para as semifinais. Dessa forma, Anja Köhler não conseguiu avançar para a próxima fase. As líderes da categoria foram a eslovena Janja Garnbret, a japonesa Miho Nonaka e a australiana Oceania Mackenzie, todas com 5T5z 5 5.