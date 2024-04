Yaras terminam em 10º lugar no Circuito Mundial de Hong Kong

Na madrugada deste domingo (7), as Yaras voltaram aos gramados para a disputa do 9º lugar da sexta etapa do Circuito Mundial de rúgbi sevens, em Hong Kong. O confronto foi, novamente, contra a seleção da Grã-Bretanha, e terminou com a derrota das brasileiras por 14 a 5. Dessa forma, o Brasil terminou em décimo lugar do torneio.

As britânicas começaram o jogo com bastante intensidade, e conseguiram marcar dois tries e duas conversões com apenas 4 minutos da primeira etapa. Assim, as Yaras foram ao intervalo perdendo por 14 a 0. A missão para empatar e virar a partida era difícil, mas as brasileiras não desistiram. O Brasil até diminuiu o placar com o try de Thalia Costa, mas a reação parou por aí.

Campanha em Hong Kong

As Yaras fizeram, em Hong Kong, sua pior campanha no atual Circuito Mundial, com 4 derrotas e apenas 1 vitória. Na fase de grupos, elas enfrentaram as fortes seleções da França e Nova Zelândia, além do confronto direto com a Grã Bretanha. Porém, as brasileiras perderam os três confrontos, por 28 a 17, 33 a 7 e 17 a 12, respectivamente.