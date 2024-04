Vinícius Rangel termina na 94ª colocação no Paris-Roubaix

Vinícius fechou o percurso de 259,7 quilômetros de extensão no tempo de 5h44min18s. Ele obteve o quarto melhor resultado entre os atletas do seu time, atrás do suíço Johan Jacobs (38º), do espanhol Iván García Cortina (63º) e do dinamarquês Mathias Norsgaard (68º). Quem se sagrou campeão do Paris-Roubaix foi Mathieu Van der Poel, da Holanda, que fechou a prova na marca de 5h25min58s. Logo depois, o belga Jasper Philipsen e o dinamarquês Mads Pedersen completaram o pódio em segundo e terceiro, respectivamente.

Na próxima semana, Vinícius Rangel viajará à Itália para participar da 47ª edição do Tour dos Alpes. O torneio acontece em cinco etapas, abrindo no dia 15 de abril e finalizando apenas no dia 19. Ao todo, os ciclistas percorrerão um total de 709,3 quilômetros. Depois da competição em solo italiano, o brasileiro competirá na Volta das Astúrias, na Espanha. Ele disputará três corridas que totalizam mais de 500km de disputa.