Sesi Araraquara fecha turno com vitória e classifica-se à Copa LBF

No duelo de opostos da LBF 2024, o líder SESI Araraquara fez valer o favoritismo e bateu o Ponta Grossa Basquete por 86 a 47 em casa. Assim, fechou o primeiro turno com a oitava vitória no ano e garantiu classificação à 1ª Copa LBF. Por outro lado, após quase um mês, o Sodiê Mesquita voltou a vencer. O triunfo veio por 75 a 41 diante do Pontz/São José Basketball.

A Liga de Basquete Feminino se aproxima da conclusão da primeira metade da temporada regular, na qual cada equipe disputa dez partidas. Dessa forma, os quatro primeiros times do primeiro turno disputarão, pela primeira vez, a Copa LBF. Além disso, o torneio ocorre nos dias 17 e 18 de maio em Araraquara.

O primeiro time que obteve a classificação foi o Araraquara, que alcançou sua oitava vitória e tem 80% de aproveitamento e 18 pontos. A equipe ocupa a primeira colocação, porém, como só pode ser alcançada por outras três, conquistou sua vaga na competição de meio de temporada. Destaque para Vitória, que veio do banco para ser a cestinha e a melhor jogadora da partida, com 18 pontos, 6 rebotes, 6 assistências e 28 de eficiência.